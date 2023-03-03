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Кабмін розширив критерії для надання допомоги з часткового безробіття
21:13 03.03.2023 |
Уряд України розширив перелік критеріїв, за якими надається допомога по частковому безробіттю, зокрема щодо відсутності в роботодавця або фізичної особи підприємця, яка є застрахованою особою, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців.
Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 3 березня.
Передбачено, що в цьому році допомогою по частковому безробіттю зможуть скористатися 21 тис. українців. На це передбачено 226 млн грн.
Перерахування коштів на поточний рахунок фізичній особі-підприємцю, яка є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, здійснюється регіональним центром зайнятості.
Змінами передбачено, що допомога по частковому безробіттю не надається в разі, коли стосовно роботодавця або фізичної особи-підприємця відкрито ліквідаційну процедуру, або він визнає свою неспроможність своєчасно виконувати зобов'язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.
Також новий порядок визначає механізм підтвердження відсутності заборгованості роботодавцями та фізичними особами-підприємцями, які є застрахованими особами, перед державним (місцевим) бюджетом, зокрема в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості та ДПС.
Ще одна зміна стосується проведення перевірки стосовно цільового використання коштів. Передбачається, що вона може здійснюватися також за місцем провадження господарської діяльності роботодавця.
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