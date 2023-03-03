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АНАЛІТИКА

За п'ять місяців «митного безвізу» оформили 1 744 транзитні декларації

18:03 03.03.2023 |

Економіка

 

З початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту («митного безвізу») оформлено 1744 транзитних декларацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держмитслужба.

Зазначається, що у лютому 2023 року в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 365 переміщень, розпочатих в Україні. Загальна кількість таких переміщень за 5 місяців склала 1118.

Із початку міжнародного застосування NCTS по 626 деклараціях спільного транзиту товари були успішно доставлені до митниць призначення на митній території України. Кількість таких декларацій у лютому 2023 року склала 204.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). «Митний безвіз» - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. Це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці.
 

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