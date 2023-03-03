Середньомісячна зарплата торік склала 14,8 тисячі – Держстат

За підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн - на 6% більше, ніж роком раніше.

Як передає Укрінформ, про це свідчать оприлюднені квартальні дані Державною службою статистики.

Так, протягом 2022 року середньомісячна заробітна плата зросла проти показника 2021 року на 6,1% - з 14 016 грн до 14 859 грн.

Найбільшого рівня середньомісячна зарплата досягла за підсумками IV кварталу - 16 477 грн.

Найбільші середні заробітні плати торік були зафіксовані в галузі інформаційних технологій та фінансового сектору - 30 853 грн та 27 969 грн, відповідно.

Найменшу заробітну плату отримували працівники, які надають поштові та кур'єрські послуги, - 8 598 грн.

Як повідомлялося, у 2022 році 64% українських роботодавців не підвищували зарплату працівникам. 42% не планують цього робити і в 2023 році.