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Експорт українських IT-послуг у січні упав на 30%
11:46 03.03.2023 |
За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 млн, що на $223 млн менше у порівнянні з груднем минулого року.
Про це повідомляє Львівській ІТ-кластер із посиланням на дані Національного банку.
Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги ІТ-експорту першого місяця 2023 року менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 млн.
Утім, негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними Наццбанку, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 млн, порівнюючи з груднем 2022.
Водночас комп'ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту - 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулого року. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022 року.
"Такі дані експорту, на жаль, передбачувані. Ще на початку року Кластер прогнозував, що перші наслідки блекаутів ми побачимо у I-II кварталі 2023 року. Якщо частина іноземних замовників прийняли взимку рішення вийти з українського ринку, то лише нині ми бачимо, як це впливає на обсяг експорту", - зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.
Водночас, за його словами, є й інші питання, які негативно впливають на динаміку. Серед них - можливість виїзду за кордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень.
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