Експорт українських IT-послуг у січні упав на 30%

За січень 2023 року експортна виручка IT-послуг впала на 29,7% і принесла $528 млн, що на $223 млн менше у порівнянні з груднем минулого року.

Про це повідомляє Львівській ІТ-кластер із посиланням на дані Національного банку.

Крім того, якщо порівнювати з 2022 роком, то обсяги ІТ-експорту першого місяця 2023 року менші на 17,4%, ніж в січні 2022 року. В доларовому еквіваленті це дорівнює $111 млн.

Утім, негативні тенденції спостерігаються не лише в IT-сфері. За даними Наццбанку, загальний експорт усіх послуг України у січні скоротився на 20,3% і недоотримав $324 млн, порівнюючи з груднем 2022.

Водночас комп'ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту - 41,4%. Хоч це і на 5,6% менше, ніж у грудні минулого року. Водночас, це на 4% більше, ніж в аналогічний період 2022 року.

"Такі дані експорту, на жаль, передбачувані. Ще на початку року Кластер прогнозував, що перші наслідки блекаутів ми побачимо у I-II кварталі 2023 року. Якщо частина іноземних замовників прийняли взимку рішення вийти з українського ринку, то лише нині ми бачимо, як це впливає на обсяг експорту", - зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Водночас, за його словами, є й інші питання, які негативно впливають на динаміку. Серед них - можливість виїзду за кордон чоловіків, які займають ключові посади у компаніях для короткострокових бізнес-відряджень.