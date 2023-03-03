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Фонд держмайна з вересня залучив 3 мільярди інвестицій
09:57 03.03.2023 |
Із початку відновлення приватизації у вересні 2022 року Фонд державного майна залучив 3,07 млрд грн інвестицій на 269 приватизаційних аукціонах.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
"Ці 3 млрд грн для держбюджету - це дуже важлива сума, яка буде спрямована на забезпечення Сил оборони", - заявив очільник ФДМ Рустем Умєров.
Зазначається, що попри війну, на приватизаційних торгах спостерігалась серйозна конкуренція за державні об'єкти. У середньому в аукціонах брали участь п'ять потенційних інвесторів, що призвело до зростання цін на активи втричі.
Серед найуспішніших торгів продаж порту "Усть-Дунайськ" та Львівського ювелірного заводу. Покупці вже перерахували до держбюджету 201 млн грн і 185 млн грн відповідно.
Також ФДМУ активно залучав інвесторів до аграрної галузі. Декілька підприємців запропонували за спиртзаводи понад 100 млн грн. Так, Фонд продав на аукціонах Марилівський спиртзавод за 150 млн грн, Сторонибабський спиртзавод за 142 млн грн, Вузлівський спиртзавод за 130 млн грн тощо.
"Фонд держмайна не зупиняється на цьому. Ми продовжуємо працювати та зосереджуватися на досягненні ще кращих результатів в нашій роботі. Силам оборони потрібні кошти на нове озброєння", - додав Умєров.
Наприклад, 3 березня Фонд держмайна планує провести приватизаційний аукціон з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту. Стартова ціна активу приблизно 187,6 млн грн.
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