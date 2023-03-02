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АНАЛІТИКА

Рада виділить 30 мільярдів з держбюджету на виробництво безпілотників, – голова комітету

 

Кабінет міністрів до кінця березня подасть до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до державного бюджету для потреб оборони, який передбачатиме збільшення фінансування на закупівлю безпілотників.

Про це заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракція "Слуга народу", повідомляє пресслужба парламенту.

"Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут мова йде про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету - будемо шукати джерела. У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - розповіла Підласа.

Вона нагадала, що минулого року парламент 14 разів вносив зміни до бюджету, у більшості випадків - через військові потреби.

"У 2023 році, певно, теж ще не раз до цього повернемось", - додала Підласа.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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