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Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін
10:53 02.03.2023 |
Дефіцит державного бюджету України в лютому 2023 року зріс до 88,8 млрд грн із 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн із 78,9 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті у четвер.
Мінфін уточнив, що касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн із 193,7 млрд грн у січні, зокрема загального фонду - до 226,7 млрд грн із 183,6 млрд грн, або до 86,8% від розпису.
Як зазначив Мінфін, у лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у січні, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн із 36,6 млрд грн.
Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в лютому збільшилися до 80,8 млрд грн із 67,8 млрд грн у січні.
Держбюджет України на 2023 рік затверджено з граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.
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