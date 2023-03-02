Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

10:53 02.03.2023 |

Економіка

 

Дефіцит державного бюджету України в лютому 2023 року зріс до 88,8 млрд грн із 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн із 78,9 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті у четвер.

Мінфін уточнив, що касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн із 193,7 млрд грн у січні, зокрема загального фонду - до 226,7 млрд грн із 183,6 млрд грн, або до 86,8% від розпису.

Як зазначив Мінфін, у лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у січні, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн із 36,6 млрд грн.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в лютому збільшилися до 80,8 млрд грн із 67,8 млрд грн у січні.

Держбюджет України на 2023 рік затверджено з граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0754
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3556  0,11 0,29 39,2603  0,03 0,08
EUR 40,2516  0,20 0,49 41,3459  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес