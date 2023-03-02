Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала
09:49 02.03.2023 |
Власник інвестиційної компанії Dragon Capital та УП Томаш Фіала прогнозує, що одразу після закінчення війни ціни на комерційну нерухомість зростуть на декілька десятків відсотків.
Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.
"Ціни підростуть на кілька десятків відсотків (за день - ЕП). Ринок не дуже ліквідний, як я говорив, угод небагато. Очікування продавців зразу підстрибнуть на кілька десятків відсотків", - розповів Фіала.
За його словами, зараз на ринку нерухомості угод майже немає, тим більше великих.
"Це очікувано. У 2014-2015 роках теж угод було дуже мало. Покупці готові були купляти тільки дуже дешево, а продавці не були готові продавати.
Різниця між попитом і пропозицією по ціні дуже-дуже велика. Вона починає зближатися, коли закінчується війна", - пояснює він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін
|Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала
|«Укртрансгаз» пройшов попередню сертифікацію за європейськими правилами
|Найближчим часом Україна може відновити експорт електрики - Укренерго
|Чотири судна доставлять українське продовольство в Китай, Туреччину, Іспанію та Бельгію
|Нафта дещо зростає на тлі відновлення Китаю, але побоювання щодо глобального попиту стримує
|Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи
Бізнес
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro