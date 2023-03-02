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Ціни на комерційну нерухомість одразу після війни зростуть на кілька десятків відсотків - інвестбанкір Фіала

09:49 02.03.2023 |

Економіка

 

Власник інвестиційної компанії Dragon Capital та УП Томаш Фіала прогнозує, що одразу після закінчення війни ціни на комерційну нерухомість зростуть на декілька десятків відсотків.

Про це він розповів в інтерв'ю Економічній правді.

"Ціни підростуть на кілька десятків відсотків (за день - ЕП). Ринок не дуже ліквідний, як я говорив, угод небагато. Очікування продавців зразу підстрибнуть на кілька десятків відсотків", - розповів Фіала.

За його словами, зараз на ринку нерухомості угод майже немає, тим більше великих.

"Це очікувано. У 2014-2015 роках теж угод було дуже мало. Покупці готові були купляти тільки дуже дешево, а продавці не були готові продавати.

Різниця між попитом і пропозицією по ціні дуже-дуже велика. Вона починає зближатися, коли закінчується війна", - пояснює він.
 

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