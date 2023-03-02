Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

22:16 01.03.2023 |

Економіка

 

Нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо заходів податкової політики буде зосереджена на поліпшенні податкового адміністрування і може відображати післявоєнне переформатування податкової системи для залучення інвестицій і бізнесу, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Заходи податкової політики на 90% стосуватимуться поліпшення податкового адміністрування. Не сказав би, щоб там (у програмі) будуть певні жорсткі заходи. Більше того, ми хочемо закласти певний місток на повоєнні відновлення і формування певної повоєнної конфігурації податкової реформи", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко уточнив, що зараз така можливість обговорюється.

"Сподіваюся, що в майбутній програмі знайде відображення можливість переформатування наявної податкової системи з метою її привабливості для розвитку інвестицій і залучення бізнесу. Але в частині адміністрування заходи можуть бути досить серйозними, тому що є багато проблем, багато нарікань на податкове адміністрування", - наголосив голова Мінфіну.

Він зазначив, що місія МВФ працюватиме з 8 до 15 березня у Варшаві з представниками України над параметрами потенційної майбутньої програми.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0754
  0,2523
 0,65

Курс обміну валют на вчора, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2458  0,17 0,44 39,2284  0,09 0,24
EUR 40,0565  0,24 0,59 41,2516  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес