Фінансові новини
- |
- 01.03.23
- |
- 21:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати 550 мільйонів за півтора роки
В Україні завершилася кампанія з одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, протягом якої українці подали 845 декларацій на понад 8,82 млрд грн.
Про це в Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Добровільне декларування активів (податкова амністія) завершилося. Станом на 01.03.2023 подано 845 декларацій; загальна вартість задекларованих активів - 8 823,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Гетманцева, загальна сума задекларованого до сплати збору склала 547,5 млн грн.
Протягом останніх двох тижнів українці добровільно подали декларації щодо отриманих 2,6 млрд грн.
За словами Гетманцева, це майже третина загальної суми задекларованих активів.
«При цьому багато хто не встиг скористатися унікальною можливістю», - підкреслив депутат.
Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року громадяни України отримали можливість одноразово задекларувати доходи, нерухоме та рухоме майно, щоб у майбутньому уникнути неприємних запитань про їх походження. Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору у бюджет".
1 березня 2022 року завершився період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
|Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна
|Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які «розкручували» рух «Редан»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Мінфін погасив однорічні військові облігації на більш ніж ₴27 мільярдів
|Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати 550 мільйонів за півтора роки
|Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі - Держпродспоживслужба
|Більше половини компаній-орендарів не планують відмовлятися від офісних приміщень - опитування CBRE
|USAID надасть насіння соняшника та мінеральні добрива українським фермерам
|Менше за 24 грн/л: LPG продовжує дешевшати на АЗС
|Бізнес поступово адаптується до поточних умов і пом'якшує негативні очікування щодо своєї діяльності - дані опитування НБУ
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999