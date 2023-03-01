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АНАЛІТИКА

Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати 550 мільйонів за півтора роки

 

В Україні завершилася кампанія з одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, протягом якої українці подали 845 декларацій на понад 8,82 млрд грн.

Про це в Телеграмі повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Добровільне декларування активів (податкова амністія) завершилося. Станом на 01.03.2023 подано 845 декларацій; загальна вартість задекларованих активів - 8 823,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Гетманцева, загальна сума задекларованого до сплати збору склала 547,5 млн грн.

Протягом останніх двох тижнів українці добровільно подали декларації щодо отриманих 2,6 млрд грн.

За словами Гетманцева, це майже третина загальної суми задекларованих активів.

«При цьому багато хто не встиг скористатися унікальною можливістю», - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року громадяни України отримали можливість одноразово задекларувати доходи, нерухоме та рухоме майно, щоб у майбутньому уникнути неприємних запитань про їх походження. Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору у бюджет".

1 березня 2022 року завершився період одноразового (спеціального) декларування іноземних активів за пільговою ставкою 7%.
За матеріалами: Укрінформ
 

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