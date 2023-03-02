Місія МВФ із майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня - міністр Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав він в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Марченко пояснив, що в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни, на жаль, зі 180-ти підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - зазначив глава Мінфіну.

Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", - заявив Марченко.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування. Ця домовленість підлягає ще схваленню радою директорів Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB вже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на кілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом приблизно $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, становить приблизно $5 млрд.