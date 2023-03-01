Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ООН торік зібрала $3,4 мільярда на допомогу постраждалим в Україні

 

У 2022 році Організація Об'єднаних Націй зібрала 80% від суми, потрібної на гуманітарне реагування в Україні, цьогоріч уже отримано 15%.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун.

«У 2022 році це була надзвичайна підтримка. Це й від країн-членів ООН, а також фондів. Тож у 2022 році ми змогли залучити $3,4 мільярда на потреби людей, які постраждали від війни в Україні. Це 80% від того, що ми просили. За планом цього року ми наразі отримали 15%, але ми, і я особисто, продовжимо залучати допомогу», - зазначила Браун.

Браун зауважила, що у 2023 році ООН планує зібрати $5,6 мільярда, з яких $3,9 мільярда підуть на допомогу в Україні, а решта - на допомогу українцям, які втекли від війни у сусідні країни. Гуманітарна координаторка додала, що ця оцінка обсягів буде змінюватися з часом і має охопити понад 11 мільйонів людей, які потребують допомоги в Україні.

За словами Браун, першочерговим завданням ООН протягом року повномасштабного вторгнення було задоволення потреб тих, хто втратив домівку і був змушений тікати, а також допомога в зимовий період.

Ще один пріоритет міжнародної організації полягав у допомозі районам, де відновився контроль уряду України, та громадам у межах 20 км від лінії фронту, зауважила Браун.

Як повідомлялося, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на відкритті 52-ї сесії Ради з прав людини ООН у Женеві заявив, що вторгнення росії в Україну спричинило наймасовіші порушення прав людини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,2121
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2458  0,17 0,44 39,2284  0,09 0,24
EUR 40,0565  0,24 0,59 41,2516  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес