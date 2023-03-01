Авторинок в Україні продовжує зменшуватись

Українці купили та зареєстрували трохи більше ніж 2700 нових легкових автомобілів у лютому, що на 8% менше, ніж у січні, та вдвічі менше у порівнянні з лютим попереднього року. Про це повідомила в середу асоціація автовиробників УкрАвтопром.

Лідером з продажу в Україні залишається японська марка Toyota, на яку припав 351 зареєстрований автомобіль. Відносно лютого 2022 року реалізація нових Toyota в Україні зменшилася на 50%.

Далі йдуть:

→ Volkswagen - 255 шт. (-9%)

→ BMW - 221 шт. (+65)

→ Mercedes-Benz - 211 шт. (+17%)

→ Hyundai - 211 шт. (-38%)

Рік тому п'ятірка лідерів українського авторинку виглядала дещо інакше: Toyota, Renault, Mitsubishi, Skoda, Hyundai.

Найбільш продаваним новим автомобілем в Україні залишається кросовер Renault Duster, у якого в лютому було 174 реєстрації.

За перші два місяці в Україні продали близько 5700 нових легкових автомобілів, або на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року.