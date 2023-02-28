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АНАЛІТИКА

Туреччина відкрила ринок для експорту української рибної продукції

 

Україна отримала від компетентного органу Туреччини погоджену форму сертифіката якості, необхідного для безперешкодного ввезення української рибної продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

"Відтепер в українських виробників рибних продуктів з'явилися нові можливості для продажу власної продукції - відкрито ринок експорту до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

У Держрибагентстві додають, що робота з просування української рибної продукції на ринки інших країн триває.

Також у відомстві нагадують, що наразі триває онлайн опитування з метою аналізу міжнародних ринків для експорту рибної продукції українського виробника, у межах якого суб'єкти господарювання можуть визначити першочергові для відкриття міжнародні ринки та пріоритетний для експорту вітчизняний асортимент рибної продукції.

Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році Україна експортувала 8,4 тис. т риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів, що на 34% менше, ніж у 2021 році, коли було експортовано 12,6 тис т.

Найбільші обсяги рибної продукції Україна експортувала до Молдови, Німеччини, США, Данії та Литви.
 

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