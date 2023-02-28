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Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман
15:32 28.02.2023 |
Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корман анонсував відкриття Офісу ОЕСР в Україні (Київ) 1 березня.
"Я можу підтвердити, що починаючи із завтрашнього дня відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", - сказав Корман на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у вівторок у Києві.
Генсек подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу.
Крім того, він подякував Польщі, Румунії, Латвії, Литві, Естонії за фінансову підтримку створення цього офісу.
"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть із вашим урядом щодо розроблення програми для України в рамках ОЕСР, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашого уряду за стандартами і принципами ОЕСР, як майбутньому члену цієї організації", - сказав Корман.
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