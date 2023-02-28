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АНАЛІТИКА

На Prozorro вперше продали бурштин. Держсховище дорогоцінних металів отримало 1 млн грн

14:36 28.02.2023 |

Економіка

 

На платформі Prozorro.Продажі 27 лютого відбулися перші аукціони з продажу бурштину, які принесли організаторам 1 млн грн. Про це повідомляє ДП "Прозорро.Продажі"

"За їхніми підсумками, система допомогла заробити організатору торгів - Держсховищу дорогоцінних металів і каміння - перший мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з оголошених 17 торгів відбулося шість, на яких Держсховище продало понад 200 кг бурштину.

Переможці цих торгів матимуть дев'ять робочих днів на підписання протоколу та договору е-аукціону. А після цього - ще п'ять робочих днів на сплату повної ціни за лоти, визначеної за результатами торгів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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