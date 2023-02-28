Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

Міністерство оборони України 20 лютого внесло зміни до восьми договорів у сфері організації харчування військовослужбовців, згідно з якими термін дії договорів зменшено, а вартість послуг із забезпечення харчування знижено, повідомило Міноборони.

"20 лютого 2023 року були внесені зміни до восьми договорів, згідно з якими зменшено термін дії угод і, відповідно, внесені зміни до вартості послуги з організації харчування та ціни в каталозі продукції (Додатки договорів оприлюднено на офіційному сайті Міноборони)", - йдеться в повідомленні Міноборони, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Як інформує пресслужба, вартість послуги із забезпечення харчування становила від 137,04 грн до 144,06 грн. "Зниження цін було зумовлене зменшенням термінів контрактів, що позбавило постачальників враховувати інфляцію та інші ризики", - пояснює пресслужба.

Повідомляється, що ціни на закуповувані постачальником продукти враховують логістику. "Тобто, Міноборони закуповує не продукти зі списку, а послугу з організації харчування військової частини, яка, окрім самих продуктів, включає: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік, приготування страв у стаціонарних та польових умовах, забезпечення технічних засобів приготування їжі паливом, підтримання об'єктів продовольчої служби (їдальні, складів), обладнання та майна в належному стані та їх технічне обслуговування, відшкодування комунальних витрат та інші заходи. Усі ці витрати закладено у вартість, які безпосередньо лягають на плечі кожного з постачальників без будь-яких інших доплат за логістику тощо.

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"Інформуємо, що ці закупки здійснювалися відповідно до постанови КМУ №1026 від 26 грудня 2016 року та порядку, затвердженого наказами МОУ №140 від 29.04.2020 та №490 від 24.12.2020."

Згідно з повідомленням, за дорученням прем'єр-міністра України, створено Міжвідомчу робочу групу під головуванням першого віцепрем'єра України Юлії Свириденко з питань вивчення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель. У рамках роботи цієї робочої групи опрацьовуються питання оновлення системи закупівлі послуг із метою збалансування дотримання секретності та публічного контролю за закупівлями для армії.

Відповідну інформацію публікуватимуть без відомостей про номери військових частин, їх місцезнаходження та кількість особового складу.