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АНАЛІТИКА

НБУ: обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

13:00 28.02.2023 |

Економіка

 

У Національному банку оцінюють місячний обіг грального бізнесу в Україні у 12-15 млрд грн.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на засіданні Тимчасової слідчої комісії 28 лютого.

Водночас, за даними Державної податкової служби, представники грального бізнесу за 2022 рік сплатили лише 730 млн грн, з яких 66 млн грн - у вигляді єдиного податку за ставкою 2%.

За даними ДПС, більшу частину минулого року гральний бізнес взагалі ухилявся від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу - коли банком встановлюється такий код торговця (MerchantCategoryCode), що не відповідає справжньому виду діяльності.

Однак, після початку перевірок НБУ сплата податків різко зросла. Так, якщо у 2021 році гральний бізнес сплатив 204 млн грн податків, у 2022 році - 730 млн, а лише за січень 2023 року - 269 млн грн.

Надходження до бюджету від ліцензійних платежів за цей час становили 1,166 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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