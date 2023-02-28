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АНАЛІТИКА

У Prozorro провели 167 аукціонів з продажу прав на промисловий вилов риби

12:35 28.02.2023 |

Економіка

 

У державній системі Prozorro.Продажі станом на 27 лютого відбулися 167 аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

"Станом на 27.02.2023 у державній системі «Прозорро.Продажі» опубліковано 335 оголошень про проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгів.167 аукціонів відбулося. 67 опубліковано протоколів за результатами аукціонів", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що розпочали підписання договорів за результатами проведення аукціонів, які одразу будуть надіслані переможцям на електронні адреси, які вони зазначали при реєстрації.

"Протягом поточного тижня заплановано продовження підписання договорів з переможцями аукціонів. Черговим етапом оформлення права на промисловий вилов водних біоресурсів є укладання дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах). Важливо, що розміри пропозицій за лоти в рази вищі за початкові вартості лотів", - розповів т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.

Станом на 27 лютого у державній системі Prozorro.Продажі провели такі аукціони:

* Київське водосховище - запланований 21 лот, вже відбулись 12 аукціонів;
* Канівське водосховище - заплановані 39 лотів, відбувся 21 аукціон;
* Кременчуцьке водосховище - заплановані 80 лотів, відбулись 53 аукціони;
* Кам'янське водосховище - заплановані 45 лотів, відбулись 33 аукціони;
* Дніпровське водосховище - запланований 21 лот, відбулись 6 аукціонів;
* Каховське водосховище - заплановані 70 лотів, аукціонів ще не було;
* річка Дунай - заплановані 27 лотів, відбулись 15 аукціонів;
* річка Дністер -заплановані 18 лотів, відбулись 13 аукціонів;
* Дніпровсько-Бузька гирлова система - заплановані 50 лотів, відбулись 14 аукціонів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 31 грудня 2022 року ухвалив постанову про запровадження електронних аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах).
 

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