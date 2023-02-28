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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Фонд сина мільярдера Баффетта виділить Україні допомоги на $300 мільйонів
11:57 28.02.2023 |
Благодійний фонд The Howard G. Buffett Foundation сина п'ятої найбагатшої людини світу Уоррена Баффетта Говарда планує цьогоріч надати Україні допомоги на $300 млн.
Про це він розповів у інтервʼю Forbes.
Фонд допомагає Україні з перших місяців війни. За 2022 рік він профінансував різні проєкти допомоги на понад $148 млн. "Цього року (2023, - ред.) плануємо витратити $300 млн", - зазначив Баффет.
За його словами, у січні 2022 року фонд навіть не думав, що витратить хоча б копійку в Україні, але тепер країна стала найбільшою сферою витрат. "У 2022 році Фонд надав грантів на $307 млн - майже половина з них в Україні", - розказав він.
Зокрема, фонд Баффетта профінансував роботу некомерційної організації Project Expedite Justice, яка фіксувала докази воєнних злочинів скоєних проти сільських господарств, оплатили майже 30 млн обідів, купили 2400 генераторів, 6 ДНК-машин для Нацполіції, обладнання для розмінування, техніку та насіння для фермерів. Профінансували на $16,3 млн проєкт будівництва центру з протезування Superhumans та багато іншого.
Топ-5 сфер проінвестованих фондом у 2022 році: продовольча безпека - $80,9 млн, підтримка фермерів - $46,6 млн, енергетика - $37,2 млн, розмінування - $27,4 млн, протезування - $16,3 млн.
28 вересня 2022 року Баффетт зареєстрував в Україні благодійну організацію "The Ukraine Foundation". Ця організація буде приймати фінансування основного американського фонду The Howard G. Buffett Foundation та контролювати реалізацію проєктів в Україні.
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