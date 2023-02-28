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АНАЛІТИКА

Розмір індексації пенсій з 1 березня становитиме 19,7% - Мінсоцполітики

11:37 28.02.2023 |

Економіка

 

Із 1 березня 2023 року збільшені на 19,7% пенсії отримають 10,5 млн українців.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України, передає Укрінформ.

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, яка була ухвалена урядом, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 р. становитиме 19,7%. Підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів», - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що також у 2023 році вперше буде здійснено індексацію найнижчих пенсій. Раніше такі пенсії під індексацію не потрапляли і переглядались виключно разом з підвищенням прожиткового мінімуму (який зростає більш повільними темпами, ніж індексація). Включення таких виплат до периметру індексації дозволяє забезпечити зростання найменших пенсій.

Зокрема, з 1 березня будуть індексовані пенсії для 5,2 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р. Для них підвищення пенсії буде здійснюватися через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Крім того, збільшать пенсії для 4,2 млн осіб у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. В тому числі зростуть мінімальні пенсії, розмір яких вже містить в собі державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру. Зростання становитиме від 420 до 520 грн (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

Також будуть проіндексовані виплати 0,5 млн пенсіонерів силових відомств та 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У Місоцполітики підкреслюють, що не припинятимуться і щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, якщо розмір пенсії таких пенсіонерів не досягає 10 340 грн. Зокрема, 570 грн отримуватимуть люди старше 80 років, 456 грн - віком 75-80 років, 300 грн - віком 70-75 років.

На 19,7% проіндексують в Україні і щомісячні страхові виплати для 166,5 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для 0,6 млн працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

З 1 липня також буде проіндексовано на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

В міністерстві підкреслюють, що за будь-яких розрахунків підвищення пенсій становитиме не менше ніж 100 грн.

Крім того, 0,5 млн одержувачів пенсій, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, отримають підвищення в 100 гривень.

Одночасно уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій, який не має перевищувати 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії і страхових виплат, незалежно від категорії.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує уряду опрацювати питання підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати на 2023 рік.
 

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