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Тайвань допоможе Україні у відновленні інфраструктури: виділив 56 млн доларів
22:13 27.02.2023 |
Міністерство закордонних справ Тайваню виділило близько 56 млн доларів у своєму бюджеті на 2023 рік на відновлення громадянської інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Caribbean News Global.
Зокрема, влада планує взяти участь у спільних зусиллях із відновлення українських лікарень, шкіл, церков, об'єктів енергетики, водопостачання, мостів і транспорту на двосторонній і багатосторонній основі.
У відомстві наголосили, що з початку вторгнення РФ уряд Тайваню передав загалом 27 тонн медичних препаратів і понад 700 тонн гуманітарної допомоги.
Крім того, Тайвань пожертвував понад 41 млн доларів на зусилля, докладені в координації з сусідніми країнами - включно з Польщею, Чехією, Словаччиною та Литвою - і міжнародними організаціями для спільного розселення українських біженців.
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