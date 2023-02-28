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АНАЛІТИКА

Уряд скасував відстрочення митних платежів для ліків та продуктів, введене на початку війни

18:36 27.02.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України скасував відстрочення сплати митних платежів для ліків, медичних виробів, продуктів, та товарів критичного імпорту. Рішення про відстрочення було ухвалено в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 лютого 2023 р. № 166.

Згідно з документом, скасовується відстрочення сплати митних платежів для імпорту таких товарів:

* Лікарські засоби,
* Медичні вироби,
* Продукти харчування (м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, овочі, кава, чай, цукор, жири та олії, кондитерські вироби тощо),
* Товари критичного імпорту.

Водночас для товарів військового призначення скасування відстрочення сплати митних платежів відбудеться тільки з 1 червня 2023 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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