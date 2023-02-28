Уряд скасував відстрочення митних платежів для ліків та продуктів, введене на початку війни

Кабінет міністрів України скасував відстрочення сплати митних платежів для ліків, медичних виробів, продуктів, та товарів критичного імпорту. Рішення про відстрочення було ухвалено в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 лютого 2023 р. № 166.

Згідно з документом, скасовується відстрочення сплати митних платежів для імпорту таких товарів:

* Лікарські засоби,

* Медичні вироби,

* Продукти харчування (м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, яйця, овочі, кава, чай, цукор, жири та олії, кондитерські вироби тощо),

* Товари критичного імпорту.

Водночас для товарів військового призначення скасування відстрочення сплати митних платежів відбудеться тільки з 1 червня 2023 року.

