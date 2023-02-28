Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін скоротив перелік держзакупівель без тендера

12:37 27.02.2023 |

Економіка

 

Уряд постановою №157 від 17 лютого вніс правки до порядку публічних закупівель, зокрема, скоротив перелік винятків, коли дозволяється укладати прямі договори без тендера, ідеться в повідомленні Мінекономіки з посиланням на першу віцепрем'єрку - міністерку економіки Юлію Свириденко.

"Ми поступово повертаємося до обов'язкового використання Prozorro в закупівлях. Так, цим рішенням ми суттєво скоротили перелік винятків, коли дозволяється укладати прямі договори без тендера, зобов'язали публікувати більше інформації про прямі закупівлі", - зазначила Свириденко.

Мінекономіки також зазначило, що передбачено умови оприлюднення замовниками звіту про виконання договору про закупівлі в електронній системі закупівель (ЕСЗ); уточнено інформацію, яку замовники можуть не оприлюднювати в річних планах закупівель та в оголошенні про торги в разі, якщо така інформація становить загрозу безпеці.

Крім того, запроваджено зобов'язання публікувати тексти договорів і всі додатки до них у разі закупівель без застосування Prozorro, але залишено можливість приховати чутливу інформацію про постачальника, адресу постачання, якщо така інформація становить загрозу безпеці, ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Водночас передбачено, що в разі здійснення закупівлі, вартість якої менше ніж 50 тис. грн, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6110
  0,0292
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1597  0,02 0,06 39,8300  0,04 0,11
EUR 40,9555  0,18 0,44 41,8835  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес