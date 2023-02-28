Кабмін скоротив перелік держзакупівель без тендера

Уряд постановою №157 від 17 лютого вніс правки до порядку публічних закупівель, зокрема, скоротив перелік винятків, коли дозволяється укладати прямі договори без тендера, ідеться в повідомленні Мінекономіки з посиланням на першу віцепрем'єрку - міністерку економіки Юлію Свириденко.

"Ми поступово повертаємося до обов'язкового використання Prozorro в закупівлях. Так, цим рішенням ми суттєво скоротили перелік винятків, коли дозволяється укладати прямі договори без тендера, зобов'язали публікувати більше інформації про прямі закупівлі", - зазначила Свириденко.

Мінекономіки також зазначило, що передбачено умови оприлюднення замовниками звіту про виконання договору про закупівлі в електронній системі закупівель (ЕСЗ); уточнено інформацію, яку замовники можуть не оприлюднювати в річних планах закупівель та в оголошенні про торги в разі, якщо така інформація становить загрозу безпеці.

Крім того, запроваджено зобов'язання публікувати тексти договорів і всі додатки до них у разі закупівель без застосування Prozorro, але залишено можливість приховати чутливу інформацію про постачальника, адресу постачання, якщо така інформація становить загрозу безпеці, ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Водночас передбачено, що в разі здійснення закупівлі, вартість якої менше ніж 50 тис. грн, без використання електронної системи закупівель замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.