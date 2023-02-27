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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія надасть Україні допомогу на $400 млн

 

Україна і Саудівська Аравія підписали в неділю в Києві документи про надання Києву пакета допомоги в розмірі $400 млн, гуманітарної допомоги на $100 млн і нафтопродуктів на $300 млн, повідомив у телеграм-каналі голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Маємо успішний візит до Києва міністра закордонних справ Саудівської Аравії, принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда. Він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та командою. По-перше - це перший офіційний візит очільника МЗС КСА в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами (що відбулось 14 квітня 1993 р.). І я особисто вдячний принцу Фейсалу бін Фархану Аль Сауду за конструктивний діалог, який, врешті решт, привів нас до цієї зустрічі", - написав він.

Зокрема, написав також Єрмак, "ідеться про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку".

"Хочу нагадати, що Україна та Саудівська Аравія мають спільні виклики і досвід боротьби з ними. Мова про іранські БПЛА, які постачалися певним "повстанцям" і здійснювали атаки на нафтові об‘єкти Саудівської Аравії", - написав також він.

Єрмак нагадав, що "починаючи з минулого року ці ж іранські БПЛА опинилися у російських терористів і здійснюють атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Тому, досвід боротьби з терористами у нас також спільний".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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