Фінансові новини
- |
- 25.02.23
- |
- 00:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий банк виділив Україні 2,5 млрд доларів у вигляді гранту
23:22 24.02.2023 |
У п'ятницю, 24 лютого, Світовий банк оголосив про виділення Україні 2,5 млрд доларів як додаткове грантове фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Світового банку.
Кошти будуть передані уряду України після того, як Світовий банк проведе відповідну перевірку прийнятних витрат.
Зазначається, що грант забезпечує пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку "Державні видатки для зміцнення адміністративного потенціалу України" (PEACE) для підтримання основних послуг і ключових функцій уряду в умовах війни.
Додатковий пакет фінансування проєкту PEACE буде підтримувати ключові сектори, включно з охороною здоров'я, школами, виплатою пенсій, виплатами внутрішньо переміщеним особам, програмами соціальної допомоги, а також заробітною платою співробітникам, які надають основні держпослуги.
На сьогодні Світовий банк мобілізував понад 20,6 млрд доларів у вигляді надзвичайного фінансування на підтримку народу України, включно із зобов'язаннями та обіцянками донорів: США, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії, Бельгії та Японії (паралельне фінансування).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Кабмін ініціював мораторій на арешт отриманої боржниками благодійної допомоги
|SCM першою з українських компаній подала до суду на РФ щодо компенсації
|Світовий банк виділив Україні 2,5 млрд доларів у вигляді гранту
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|Банки видали аграріям кредитів на 9,7 млрд гривень з початку року, - Мінагрополітики
|Рада зобов'язала місцеві органи влади відібрати на конкурсах управителів багатоквартирних будинків за відсутності ОСББ
Бізнес
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6