Світовий банк виділив Україні 2,5 млрд доларів у вигляді гранту

У п'ятницю, 24 лютого, Світовий банк оголосив про виділення Україні 2,5 млрд доларів як додаткове грантове фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Світового банку.

Кошти будуть передані уряду України після того, як Світовий банк проведе відповідну перевірку прийнятних витрат.

Зазначається, що грант забезпечує пряму підтримку бюджету України в рамках проєкту Світового банку "Державні видатки для зміцнення адміністративного потенціалу України" (PEACE) для підтримання основних послуг і ключових функцій уряду в умовах війни.

Додатковий пакет фінансування проєкту PEACE буде підтримувати ключові сектори, включно з охороною здоров'я, школами, виплатою пенсій, виплатами внутрішньо переміщеним особам, програмами соціальної допомоги, а також заробітною платою співробітникам, які надають основні держпослуги.

На сьогодні Світовий банк мобілізував понад 20,6 млрд доларів у вигляді надзвичайного фінансування на підтримку народу України, включно із зобов'язаннями та обіцянками донорів: США, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії, Бельгії та Японії (паралельне фінансування).