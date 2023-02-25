Фінансові новини
- |
- 25.02.23
- |
- 00:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз виділить українському малому та середньому бізнесу 1500 грантів
22:31 24.02.2023 |
Європейський Союз надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу в рамках програми "Єдиний ринок".
Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки України, кошти підуть для налагодження бізнес-зв‘язків із партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках.
Також 430 грантів для молодих українських підприємців, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.
Повідомлення про подачу заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС "Єдиний ринок" наступного тижня.
Україна підписала угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" на початку лютого під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Єдиний ринок" - це програма фінансової підтримки ЄС із бюджетом 4,2 млрд євро, розрахована на сім років до 2027 року.
Програма спрощує доступ до європейських ринків, спрямована на створення сприятливого бізнес-середовища, розвиток бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності та стійкості компаній та цілих секторів економіки.
Також програма допомагає розвитку підприємництва, включно зі схемами менторства. Учасники програми можуть приєднатися до Європейської мережі підприємств (EEN), програми "Еразмус" для молодих підприємців, спільних кластерних ініціатив.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Кабмін ініціював мораторій на арешт отриманої боржниками благодійної допомоги
|SCM першою з українських компаній подала до суду на РФ щодо компенсації
|Світовий банк виділив Україні 2,5 млрд доларів у вигляді гранту
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|Банки видали аграріям кредитів на 9,7 млрд гривень з початку року, - Мінагрополітики
|Рада зобов'язала місцеві органи влади відібрати на конкурсах управителів багатоквартирних будинків за відсутності ОСББ
Бізнес
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6