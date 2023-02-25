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АНАЛІТИКА

Євросоюз виділить українському малому та середньому бізнесу 1500 грантів

22:31 24.02.2023 |

Економіка

 

Європейський Союз надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу в рамках програми "Єдиний ринок".

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки України, кошти підуть для налагодження бізнес-зв‘язків із партнерами з Євросоюзу, зокрема для участі у виставках.

Також 430 грантів для молодих українських підприємців, які хочуть вивчати досвід ведення такого ж бізнесу в ЄС.

Повідомлення про подачу заявок на ці гранти буде розміщено на порталі програми ЄС "Єдиний ринок" наступного тижня.

Україна підписала угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" на початку лютого під час візиту до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Єдиний ринок" - це програма фінансової підтримки ЄС із бюджетом 4,2 млрд євро, розрахована на сім років до 2027 року.

Програма спрощує доступ до європейських ринків, спрямована на створення сприятливого бізнес-середовища, розвиток бізнесу, забезпечення конкурентоспроможності та стійкості компаній та цілих секторів економіки.

Також програма допомагає розвитку підприємництва, включно зі схемами менторства. Учасники програми можуть приєднатися до Європейської мережі підприємств (EEN), програми "Еразмус" для молодих підприємців, спільних кластерних ініціатив.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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