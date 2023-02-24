У Держгеонадрах оголосили перші аукціони у 2023 році

Державна служба геології та надр України на перші аукціони у 2023 році запропонувала 12 ділянок надр із загальною стартовою вартістю 13,785 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Державна служба геології та надр України оголосила проведення перших аукціонів у 2023 році, на які запропонувала 12 ділянок надр із покладами піску кварцового, пісковику, сировини піщано-гравійної, торфу, солі кам'яної (галіту), сапропелю, бурштину, вод підземних мінеральних. Загальна стартова вартість лотів становить 13 785 356 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що торги заплановані на 15 березня 2023 року та проходитимуть на платформі Прозорро. Продажі відбудуться в режимі реального часу, усі об'єкти номіновані надрокористувачами.

"Відкриті електронні торги гарантують чесний та об'єктивний результат конкурентних змагань, а Держгеонадра мають змогу надати дозвіл за ринковою ціною. Ми оголошуємо аукціони тільки на ті лоти, які цікаві надрокористувачам», - сказав Держгеонадр Роман Опімах.

Як повідомлялося, за результатами проведених аукціонів у 2022 році продано 69 лотів на рекордну суму - 1,654 мільярда гривень. Ці кошти надійшли безпосередньо до Державного бюджету України.