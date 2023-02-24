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Уряд схвалив стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року
19:11 24.02.2023 |
Кабінет Міністрів України схвалив стратегію розвитку індустріальних парків на 2023- 2030 роки, яка сприятиме формуванню привабливого інвестиційного середовища та сталому розвитку національної економіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
«Схвалено Стратегію розвитку індустріальних парків на 2023- 2030 роки, яка покликана допомогти більш ефективно використовувати потенціал індустріальних парків у рамках процесу децентралізації управління та сприяти вирішенню питань щодо зупинки деградації довкілля, створення додаткової вартості та нових кваліфікованих робочих місць», - зазначив Мельничук.
Зокрема, стратегія розроблена з метою визначення напрямів і способів забезпечення розвитку індустріальних парків в Україні, сприяння таким чином формуванню привабливого інвестиційного середовища, сталому розвитку національної економіки та її декарбонізації.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив Порядок розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
У найближчі три роки держава допоможе облаштувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків.
За прогнозами урядових експертів та незалежних аналітиків, завдяки розвитку індустріальних парків Україна може отримати від 2,5 млрд доларів додаткових інвестицій.
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