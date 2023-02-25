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Кабмін ініціював мораторій на арешт отриманої боржниками благодійної допомоги
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 24 лютого, підтримав законопроект, який має полегшити стан українців з числа вразливих категорій і захистити їх у складній фінансовій ситуації.
Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, документом пропонується заборонити державним і приватним виконавцям стягувати та накладати арешт на кошти боржників-фізичних осіб, якщо людина отримала ці кошти як цільову допомогу від громадських, благодійних чи міжнародних організацій.
Це стосується у тому числі й допомоги на проживання, яка виплачується внутрішньо переміщеним особам.
Таку норму пропонується запровадити на період воєнного стану і 30 днів після його припинення.
"Не можна в людини забирати останнє, стягувати кошти, які часто є єдиним джерелом для існування найбільш незахищених! Це треба усвідомлювати. Сподіваюсь на розуміння та підтримку з боку парламентарів", - прокоментувала рішення віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.
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