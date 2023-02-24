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Україна виділила 20 мільярдів на відшкодування збитків для суден, які заходять у її порти
Верховна Рада України підтримала зміни в закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік", які надають фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок агресії Росії. На ці цілі передбачено до 20 млрд грн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення , міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Народні депутати сьогодні зробили важливий крок для повноцінного відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі. Разом ми шукаємо шляхи для забезпечення роботи українських портів та розширення номенклатури для товарообігу. Упевнений, що запуск гарантування компенсації ризиків стане потужним сигналом для стабілізації української та світової економіки", - сказав міністр.
Він уточнив, що ухвалені парламентом зміни стосуються суден, які ходять як під прапором України, так і під прапорами іноземних держав. Кошти для компенсації шкоди будуть виділятись урядом України.
У Мінінфраструктури нагадали, що внаслідок саботування росіянами інспекційних перевірок у Босфорі в штучній черзі стабільно знаходяться понад 140 суден. Це призвело до зниження ефективності "Зернової ініціативи". Зараз вона не перевищує 40% від наявних експортних потужностей.
Рік тому, в лютому 2022 року, аналогічне рішення було ухвалено для авіаційної галузі. Тоді урядом для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників було виділено 16,6 млрд грн.
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