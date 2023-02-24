Уряд удосконалив систему державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Кабінет Міністрів України у п'ятницю затвердив план заходів щодо реалізації Концепції створення системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Концепція створена на виконання закону України "Про оборонні закупівлі" в частині застосування державного гарантування якості та створення умов для взаємного визнання державного гарантування якості з державами-членами та державами-партнерами НАТО", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що чинна в Україні система орієнтована переважно на контроль уже вироблених товарів.

"Вона не враховує сучасні підходи, які застосовуються у провідних державах світу, зокрема, державах-членах НАТО, які застосовують систему державного гарантування якості", - наголошують у відомстві.

Там зазначають, що в рамках військово-технічної допомоги для ЗСУ від держав-партнерів надходить велика кількість товарів оборонного призначення, вироблених і випробуваних із застосуванням натовських стандартів, зокрема стандартів серії AQAP. У зв'язку з цим створення та впровадження в Україні системи, яка була б сумісною з аналогічними системами держав-партнерів, "є вкрай актуальною".

Повідомляється, що план заходів із реалізації Концепції передбачає, зокрема, удосконалення нормативно-правової бази щодо визначення повноважень Міноборони під час виконання функцій уповноваженого органу з державного забезпечення якості та оцінки відповідності товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Йдеться також про формування політики щодо забезпечення якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у сфері оборони.

"Документом передбачено поглиблення міжнародного військово-технічного співробітництва у сфері забезпечення якості та укладання міжнародних угод з країнами-партнерами з питань гарантування якості. Серед заходів також - запровадження стандартів НАТО з якості та розроблення відповідних національних та військових стандартів і документів з питань аудиторської діяльності у сфері забезпечення якості, підготовка фахівців з питань державного гарантування якості", - наголосили в Міноборони.

У відомстві уточнюють, що це дасть змогу якісно оцінити можливості національних виробників і забезпечити виконання вимог державних контрактів, здійснювати оцінку процесів забезпечення якості та виконання виробниками вимог державних замовників.

"Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити гнучкий підхід до контролю якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення у разі, коли обсяг та способи такого контролю залежать від рівня ризиків, повʼязаних з їх закупівлею", - підсумували у відомстві.

