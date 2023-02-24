Український бізнес у воєнний рік сплатив на ₴80 мільярдів більше податків - Шмигаль

У 2022 році український бізнес сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021-му.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 лютого 2023 року.

"Український бізнес у воєнний рік сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021-му. Ми допомагали й будемо допомагати. Пільгове кредитування, безповоротні гранти єРобота. Дерегуляція. Діджиталізація послуг. Менше бюрократії та кращий сервіс. Нові ринки для експорту. Індустріальні парки для виробництва. Умови для розвитку та інвестицій", - сказав Прем'єр.

Він додав, що наразі в Україні 28 тисяч підприємств залучені до мобілізаційних завдань, зокрема для забезпечення армії та всіх критичних потреб країни.

Шмигаль зазначив, що 76% українських підприємців планують розширення бізнесу цього року.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році Кабінет Міністрів спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес.