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Український бізнес у воєнний рік сплатив на ₴80 мільярдів більше податків - Шмигаль
17:49 24.02.2023 |
У 2022 році український бізнес сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021-му.
Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 лютого 2023 року.
"Український бізнес у воєнний рік сплатив на 80 млрд грн більше податків, ніж у 2021-му. Ми допомагали й будемо допомагати. Пільгове кредитування, безповоротні гранти єРобота. Дерегуляція. Діджиталізація послуг. Менше бюрократії та кращий сервіс. Нові ринки для експорту. Індустріальні парки для виробництва. Умови для розвитку та інвестицій", - сказав Прем'єр.
Він додав, що наразі в Україні 28 тисяч підприємств залучені до мобілізаційних завдань, зокрема для забезпечення армії та всіх критичних потреб країни.
Шмигаль зазначив, що 76% українських підприємців планують розширення бізнесу цього року.
Як повідомляв Укрінформ, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році Кабінет Міністрів спрямує на армію та безпеку України майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес.
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