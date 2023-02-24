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До загального фонду місцевих бюджетів торік надійшло майже 400 мільярдів, – Мінфін

16:18 24.02.2023 |

Економіка

 

До загального фонду місцевих бюджетів у 2022 році надійшло 398,1 млрд грн, що на 46,2 млрд грн більше порівняно з 2021 роком.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2022 рік були:

* 272,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
* 47,2 млрд грн - єдиний податок;
* 29,6 млрд грн - податок на землю;
* 7,1 млрд грн - податок на нерухоме майно;
* 13,1 млрд грн - акцизний податок;
* 3,3 млрд грн - надходження плати за адміністративні послуги;
* 12,2 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшов в обсязі;
* 13,4 млрд грн - доходи від інших податків.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів по окремих областях України становив більше 30%, а саме: Львівська область (+43,2%), Житомирська (+42,0%), Закарпатська (+41,9%), Волинська (+37,7%), Хмельницька (+34,5%), Чернівецька (+33,9%), Івано-Франківська (+31,7%).

Вагомий приріст доходів по цих областях пов'язаний, зокрема, з тим, що в ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф.

Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів був виявлений на території тих областей, де проходили активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Незважаючи на війну РФ проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +113,1% порівняно з 2021 роком. Джерело: https://biz.censor.net/n3401979
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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