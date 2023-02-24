Фінансові новини
- |
- 24.02.23
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До загального фонду місцевих бюджетів торік надійшло майже 400 мільярдів, – Мінфін
16:18 24.02.2023 |
До загального фонду місцевих бюджетів у 2022 році надійшло 398,1 млрд грн, що на 46,2 млрд грн більше порівняно з 2021 роком.
Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2022 рік були:
* 272,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
* 47,2 млрд грн - єдиний податок;
* 29,6 млрд грн - податок на землю;
* 7,1 млрд грн - податок на нерухоме майно;
* 13,1 млрд грн - акцизний податок;
* 3,3 млрд грн - надходження плати за адміністративні послуги;
* 12,2 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки надійшов в обсязі;
* 13,4 млрд грн - доходи від інших податків.
Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів по окремих областях України становив більше 30%, а саме: Львівська область (+43,2%), Житомирська (+42,0%), Закарпатська (+41,9%), Волинська (+37,7%), Хмельницька (+34,5%), Чернівецька (+33,9%), Івано-Франківська (+31,7%).
Вагомий приріст доходів по цих областях пов'язаний, зокрема, з тим, що в ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями рф.
Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів був виявлений на території тих областей, де проходили активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Незважаючи на війну РФ проти України, завдяки швидкій адаптації органів державної влади та органів місцевого самоврядування вдалося забезпечити виконання та збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на +113,1% порівняно з 2021 роком. Джерело: https://biz.censor.net/n3401979
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
|Моравецький: 60 танків PT-91 днями прибудуть до України
|Прем'єр-міністр Польщі оголосив у Києві про передачу Україні перших чотирьох танків Leopard 2A4
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Рада заборонила дизельні автобуси на маршрутах громадського транспорту з 2036 року
|У Держгеонадрах оголосили перші аукціони у 2023 році
|Уряд схвалив стратегію розвитку індустріальних парків до 2030 року
|Пальне в українських мережах АЗС за тиждень знову здешевшало
|Україна виділила 20 мільярдів на відшкодування збитків для суден, які заходять у її порти
|Уряд удосконалив систему державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення
|Рада спростила облаштування зарядних станцій для електромобілів
Бізнес
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ