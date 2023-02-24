Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Статусу резидента «Дія.Сity» за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

15:56 24.02.2023 |

Економіка

 

Від статусу резидента спеціального правового режиму для IT "Дія.Сity" за власним бажанням за рік від моменту його запуску відмовилися близько 15 компаній за загальної кількості резидентів близько 450, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, є компанії, які втратили статус за власним бажанням. Таких компаній близько 15. Причини різні: хтось заморозив активність компанії у зв'язку з війною, комусь вигідніше працювати на пільговому податку 2% обороту", - зазначив Борняков.

Заступник міністра зазначив, що вийти з "Дія.City" так само легко, як і стати резидентом. "Компанії можуть самі вирішувати, в якій податковій системі їхня робота вигідніша й ефективніша", - наголосив Борняков.

За його словами, серед 450 резидентів "Дія.Сity" половина - компанії з рейтингу 50 найбільших компаній сектора, а загальна кількість працівників резидентів - близько 36 тис. осіб.

Борняков сказав, що до війни були плани залучити в "Дія.Сity" 500-800 компаній у перший рік роботи. "Зараз тільки наближаємося до цього показника. Але в нас є певна динаміка: щотижня приєднуються кілька нових компаній, і маємо 10+ компаній щомісяця. Розуміємо, чому це так, оскільки вони щодня вирішують питання, пов'язані з безпекою, клієнтами. Перед ними зараз стоїть багато викликів, яких не було до війни", - пояснив він.

При цьому Борняков уточнив, що після початку війни динаміка зростання кількості охочих стати резидентами уповільнилася, але в середині минулого року, особливо в серпні-вересні, спостерігався сплеск активності - до 20 заявок на тиждень.

"Картина повністю віддзеркалює події на фронті: коли був контрнаступ, зацікавленість із боку компаній помітно зростала, коли росіяни почали руйнувати енергетичну інфраструктуру, одразу ж кількість заявок впала. Після певного часу, коли у бізнесу з'явились генератори, Starlink, знову з'явилися охочі", - описав ситуацію Борняков.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,1097
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1381  0,04 0,11 39,8743  0,01 0,03
EUR 41,1381  0,08 0,19 42,1290  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес