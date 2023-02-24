Статусу резидента «Дія.Сity» за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Від статусу резидента спеціального правового режиму для IT "Дія.Сity" за власним бажанням за рік від моменту його запуску відмовилися близько 15 компаній за загальної кількості резидентів близько 450, повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, є компанії, які втратили статус за власним бажанням. Таких компаній близько 15. Причини різні: хтось заморозив активність компанії у зв'язку з війною, комусь вигідніше працювати на пільговому податку 2% обороту", - зазначив Борняков.

Заступник міністра зазначив, що вийти з "Дія.City" так само легко, як і стати резидентом. "Компанії можуть самі вирішувати, в якій податковій системі їхня робота вигідніша й ефективніша", - наголосив Борняков.

За його словами, серед 450 резидентів "Дія.Сity" половина - компанії з рейтингу 50 найбільших компаній сектора, а загальна кількість працівників резидентів - близько 36 тис. осіб.

Борняков сказав, що до війни були плани залучити в "Дія.Сity" 500-800 компаній у перший рік роботи. "Зараз тільки наближаємося до цього показника. Але в нас є певна динаміка: щотижня приєднуються кілька нових компаній, і маємо 10+ компаній щомісяця. Розуміємо, чому це так, оскільки вони щодня вирішують питання, пов'язані з безпекою, клієнтами. Перед ними зараз стоїть багато викликів, яких не було до війни", - пояснив він.

При цьому Борняков уточнив, що після початку війни динаміка зростання кількості охочих стати резидентами уповільнилася, але в середині минулого року, особливо в серпні-вересні, спостерігався сплеск активності - до 20 заявок на тиждень.

"Картина повністю віддзеркалює події на фронті: коли був контрнаступ, зацікавленість із боку компаній помітно зростала, коли росіяни почали руйнувати енергетичну інфраструктуру, одразу ж кількість заявок впала. Після певного часу, коли у бізнесу з'явились генератори, Starlink, знову з'явилися охочі", - описав ситуацію Борняков.