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АНАЛІТИКА

Рада передала 53 мільярди з держбюджету на відновлення міністерству Кубракова

14:54 24.02.2023 |

Економіка, Право

 

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2023 рік", який передбачає передачу Фонду відновлення від Мінфіну в управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За прийняття відповідного законопроєкту №8399 у другому читанні проголосували 272 нардепи, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, на який у бюджеті передбачено 52,5 млрд грн.

Железняк зауважив, що під час голосування за законопроєкт у другому читанні було враховано поправку, яка дозволить використовувати ці кошти на військові потреби.

"Була врахована моя правка, яка дозволяє використовувати кошти Фонду на забезпечення потреб сектору оборони. Дякую всім 263 депутатам, хто підтримав це рішення", - написав депутат.

Крім того, проєкт закону передбачає збільшення витрат бюджету на 5,5 млрд, а саме:

* 1,35 млрд грн - нова бюджетна програма на реконструкцію та/або модернізацію трьох лікарень (Охматдит, університетська клініка у Києві та реабілітаційний центр у Львові) - коштом кредиту від уряду Австрії,
* 1,12 млрд грн - на програму відбудови мостів (кредит уряду Великої Британії),
* 1,28 млрд грн - на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).
* 1,094 млрд грн - на облаштування пунктів пропуску (кредит уряду Польщі),
* 365,7 млн грн - Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (грант Світового банку),
* 285 млн грн - на закупівлю безпілотників для моніторингу державного кордону (кредит уряду Польщі),
* 80 млн грн - на закупівлю спецобладнання для лікарень (грант уряду Японії).

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Для цього Міністерство розвитку громад та територій об'єднали з Міністерством інфраструктури.

13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі "Укравтодору", воно знаходиться у підпорядкування об'єднаного міністерства.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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