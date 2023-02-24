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АНАЛІТИКА

Уряд планує провести податкову реформу, але вже після війни, – Шмигаль

12:17 24.02.2023 |

Економіка

 

Україна веде перемовини з МВФ, щоб після війни почати спільну роботу над майбутньою податковою реформою.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes.

За його словами, наразі всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони.

"У січні цього року бізнес та громадяни сплатили трохи більше 60 млрд грн в бюджет, а на нашу безпеку та армію ми витратили 100 млрд. Тому поки йде активна фаза війни, податкових змін, щонайменше революційних, не буде", - наголосив він.

Водночас, за його словами, тривають перемовини з МВФ стосовно спільної роботи над майбутньою податковою реформою після війни. Вона стане частиною покращення інвестиційного і бізнес-клімату.

"Її концепція буде вписана в план післявоєнного відновлення України", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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