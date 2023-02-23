Україна витрачає на армію майже увесь бюджет держави мирного часу — Шмигаль

Україна нині витрачає на армію майже увесь бюджет держави мирного часу. Дефіцит бюджету минулого року склав близько $31 мільярд.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час спілкування з іноземними журналістами, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Сьогодні ми витрачаємо на армію майже увесь бюджет країни мирного часу. Водночас соціальна та гуманітарна складова фінансується за підтримки наших партнерів, яким Україна за це дуже вдячна. Дякуємо Єврокомісії за виділення 18 млрд євро макрофінансової підтримки на 2023 рік. Сполучені Штати нададуть Україні понад 10 млрд доларів, інші країни G7 також спрямовують кошти на пряму бюджетну підтримку. Україна активно працює з МВФ. Ми завершили перегляд Моніторингової програми та вийшли на напрацювання великої чотирирічної програми», - сказав Прем'єр-міністр.

За його словами, дефіцит державного бюджету минулого року склав близько 31 млрд дол. «Ми отримали ці кошти від наших партнерів. Переважно від країн ЄС, G7 та США і від міжнародних фінансових інституцій, зокрема від МВФ. За рік війни Україна втратила понад 30% ВВП. Тому наразі бюджетний дефіцит становить уже 38 млрд дол.», - додав він.

За словами Прем'єр-міністра, дефіцит виникає також через зростання витрат на сектор безпеки й оборони.

Він також акцентував на швидкому відновленні України. «Потребуємо додаткових 17 млрд дол. для так званого rapid recovery. В цьому напрямку працюємо спільно з партнерами та маємо хороші перспективи», - підкреслив прем'єр.

Шмигаль окреслив чотири пріоритети уряду у відновленні.

«Перший - це відновлення енергетики. Без нього неможливо говорити про інші соціальні чи гуманітарні проєкти. Другий - гуманітарне розмінування. Україна є однією з найбільш забруднених мінами країн у світі. Нам потрібно розмінувати 174 тис. кв. км. Третій пріоритет - відновлення критичної інфраструктури та пошкодженого житла людей, аби вони жили у рідних місцях. Четвертий пріоритет - економічне відновлення.

Через повномасштабне вторгнення українці втратили понад 3 млн робочих місць. Великі видобувні та металообробні підприємства на сході України знищені або окуповані. Тому держава робить наголос на розвитку мікробізнесу, малого та середнього підприємництва. Для цього запускаємо грантові програми підтримки та програми пільгових кредитів», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, вже рік наша країна живе у важких умовах: повномасштабне вторгнення росії на територію України розпочалося о 3:40 24 лютого 2022 року.