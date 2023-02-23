На зустрічі G20 міністр фінансів США закликала збільшити допомогу Україні

Міністр фінансів США Джанет Єллен у четвер у рамках зустрічі "Групи двадцяти" (G20) закликала до збільшення фінансової допомоги Україні.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це вона сказала на пресконференції в Індії.

"Як сказав президент Байден, ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі - так довго, як це буде потрібно. Продовження потужної підтримки України буде основною темою для обговорення під час мого перебування тут в Індії", - заявила Єллен.

За її словами, для Міжнародного валютного фонду дуже важливо швидко рухатися до повністю профінансованої кредитної програми для України.

"У найближчі місяці ми очікуємо надати близько 10 мільярдів доларів економічної підтримки для України", - додала міністр.

Допомога США була схвалена Конгресом у грудні як частина широкомасштабного законопроєкту про державне фінансування, який включав новий пакет військової та іншої допомоги вартістю 45 млрд дол. для країни, що постраждала від війни.

Як повідомляв Укрінформ, країни G7 планують до кінця березня вирішити питання щодо підтримки України коштами Міжнародного валютного фонду.

Фінансові лідери країн "Великої сімки" (G7) зустрінуться на полях зустрічі G20 в Індії 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення рф в Україну, щоб обговорити заходи проти росії.