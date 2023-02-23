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АНАЛІТИКА

Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити на рік скасування мит для України

 

Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

"Це перший офіційний крок до продовження безмитного режиму. Надалі це питання розглядатиме Рада ЄС і вчора ми проговорили це питання з постійними представниками держав-членів ЄС", - розповіла Свириденко на своїй Facеbook-сторінці.

Завдяки повному скасуванню тарифів український бізнес зміг збільшити експорт до ЄС під час війни, додала міністерка. 2022 року експорт до ЄС склав 27,9 млрд доларів - це всього 63% українського експорту минулого року.

Торік у травні Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України.

Рішення набуло чинності 4 червня. Воно покликане допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку.

В українському уряді неодноразово заявляли про прагнення продовжити дію такого режиму і надалі.
Ключові теги: ЄС
 

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