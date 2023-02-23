Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити на рік скасування мит для України
14:49 23.02.2023 |
Європейська комісія схвалила офіційну пропозицію продовжити дію автономних торгових заходів для України ще на один рік.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".
"Це перший офіційний крок до продовження безмитного режиму. Надалі це питання розглядатиме Рада ЄС і вчора ми проговорили це питання з постійними представниками держав-членів ЄС", - розповіла Свириденко на своїй Facеbook-сторінці.
Завдяки повному скасуванню тарифів український бізнес зміг збільшити експорт до ЄС під час війни, додала міністерка. 2022 року експорт до ЄС склав 27,9 млрд доларів - це всього 63% українського експорту минулого року.
Торік у травні Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України.
Рішення набуло чинності 4 червня. Воно покликане допомогти українським виробникам і експортерам витримати навантаження війни і зміцнити свої позиції на європейському ринку.
В українському уряді неодноразово заявляли про прагнення продовжити дію такого режиму і надалі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада прийняла закон про компенсацію за зруйноване Росією житло
|Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити на рік скасування мит для України
|Ціни на всі види пального збереглися
|Нардепи збираються заборони поширювати інформацію про засідання Ради під час війни
|Рада схвалила секторальні санкції на 50 років проти всіх банків та небанківських фінустанов РФ
|Швеція відкрита для відправки танків в Україну і веде переговори з Німеччиною - міністр оборони
Бізнес
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»