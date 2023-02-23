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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділить Україні та Молдові $150 мільйонів допомоги

 

Швейцарія оголосила про плани надати новий пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на суму $150 млн.

Про це йдеться у заяві швейцарського уряду, передає Радіо Свобода.

Тепер пакет має схвалити парламент країни. Приблизно $123 млн із цього пакету призначаються Україні, ще $28 млн - Молдові.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Швейцарія виділила Україні близько $1,4 млрд допомоги. Це включає понад $291 млн підтримки України - у співпраці з союзниками, а також близько $1,12 млрд для прийому людей з України, які шукають притулку.

За даними уряду, Швейцарія вже прийняла понад 75 тисяч шукачів притулку з України після вторгнення Росії, а громадяни розмістили близько 25 тисяч українців у своїх помешканнях.

Уряд Швейцарії повторив позицію про "найрішучіше засудження нападу" та закликав "припинити бойові дії та вивести російські війська з усієї території України".

Торік Швейцарія порушила свою традицію нейтралітету, ухваливши санкції проти Росії.

Поставки зброї Україні все ще неможливі через законодавство про нейтралітет. Також Швейцарія заборонила Німеччині передавати Україні боєприпаси швейцарського виробництва для німецьких зенітних систем Gepard.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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