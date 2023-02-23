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Бізнес, що постраждав від війни, може отримати грант від ООН
09:34 23.02.2023 |
Постраждалі від війни підприємці мають можливість отримати грант на відновлення та розвиток своєї справи. Відповідний проєкт реалізує в Україні Міжнародна організація з міграції ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції.
Проєкт направлений на підтримку внутрішніх переселенців. Він має назву: "Розвиток малих та середніх підприємств: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу".
Подати заявку можуть малі та мікропідприємства, що релокуються або здійснюють діяльність у місті Києві, а також у Київській, Львівській, Закарпатській, Сумській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській або Харківській областях.
Підприємства мають бути зареєстровані на громадян України не менше ніж за 1 рік до дати подання заявки.
Заявки на участь у грантовій програмі приймаються до кінця жовтня 2023 року. Заповнити форму можна за посиланням.
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