Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна в січні скоротила виплавку сталі у 6,5 раза до січня-2022, посівши 34-е місце у рейтингу Worldsteel

09:23 23.02.2023 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України у січні минулого року знизили виробництво сталі у 6,5 раза, або на 84,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 284 тис. тонн, з 1,851 у січні-2022, але наростивши виплавку порівняно до грудня-2022, коли було виплавлено 106 тисяч тонн.

При цьому Україна посіла 34 місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у січні-2023 зафіксовано скорочення виплавки сталі до січня-2022 у більшості країн першої десятки, крім Китаю та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками січня виглядає наступним чином: Китай (79,450 млн тонн, зростання на 2,3% до січня-2022), Індія (10,930 млн тонн, зниження на 0,2%), Японія (7,222 млн тонн, "мінус" 6,9%), США (6,497 млн тонн, менше на 6,8%), РФ (5,750 млн тонн, "мінус" 8,9%), Південна Корея (5,477 млн тонн, "мінус" 9,8%), Німеччина (2,925 млн тонн, "мінус" 10,2%), Бразилія (2,783 млн тонн, мінус 4.9%), Іран (2,7 млн тонн, зростання на 27,7%) та Туреччина (2,605 млн тонн, менше на 17,6%).

Україна за підсумками січня перебуває на 38-й позиції зі 106 тис. тонн сталі (менше на 93,9% до грудня-2021). При цьому у листопаді-2022 країна виробила 313 тис. тонн сталі, у жовтні - 318 тис. тонн сталі, у вересні - 340 тис. тонн, серпні - 366 тис. тонн сталі, липні - 281 тис. тонн сталі, червні - 295 тис. тонн, травні - 308 тис. тонн, квітні - 281 тис. тонн, березні - 200 тис. тонн, лютому - 1,374 млн тонн, січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у січні 2023 року виплавка сталі у світі скоротилася на 3,3% до аналогічного періоду 2022 року - до 145,252 млн тонн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у грудні минулого року знизили виробництво сталі у 16,4 раза, або на 93,9% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 106 тис. тонн. Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня виглядала так: Китай (77,890 млн тонн, зниження на 9,8% до грудня-2021), Індія (10,569 млн тонн, зростання на 0,8%), Японія (6,899 млн тонн, "мінус" 13,1%), США (6,510 млн тонн, менше на 8,3%), РФ (5,5 млн тонн, "мінус" 11,3%), Південна Корея (5,249 млн тонн, "мінус" 11,6%), Німеччина (2,693 млн тонн, "мінус" 14,6%), Іран (2,650 млн тонн, зростання на 3,3%), Туреччина (2,659 млн тонн, менше на 20%) та Бразилія (2,505 млн тонн, "мінус" 5,2%).

Загалом у грудні 2022 року виплавка сталі у світі скоротилася на 10,8% до аналогічного періоду 2021 року - до 140,695 млн тонн.

За 12 місяців 2022 року перша десятка країн-виробників сталі виглядає так: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, зниження на 7,4%), США (80,715 млн тонн, "мінус" 5,9%), РФ (71,5 млн тонн, зниження на 7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, "мінус" 6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, "мінус" 8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, падіння на 12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, зниження на 5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, зростання на 8%).

Україна за підсумками 12 місяців 2022 року знаходилася на 23 місці з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9328
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1818  0,02 0,05 39,8624  0,03 0,06
EUR 41,2164  0,08 0,20 42,2200  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес