Україна в січні скоротила виплавку сталі у 6,5 раза до січня-2022, посівши 34-е місце у рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України у січні минулого року знизили виробництво сталі у 6,5 раза, або на 84,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 284 тис. тонн, з 1,851 у січні-2022, але наростивши виплавку порівняно до грудня-2022, коли було виплавлено 106 тисяч тонн.

При цьому Україна посіла 34 місце в рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

За даними Worldsteel, у січні-2023 зафіксовано скорочення виплавки сталі до січня-2022 у більшості країн першої десятки, крім Китаю та Ірану.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками січня виглядає наступним чином: Китай (79,450 млн тонн, зростання на 2,3% до січня-2022), Індія (10,930 млн тонн, зниження на 0,2%), Японія (7,222 млн тонн, "мінус" 6,9%), США (6,497 млн тонн, менше на 6,8%), РФ (5,750 млн тонн, "мінус" 8,9%), Південна Корея (5,477 млн тонн, "мінус" 9,8%), Німеччина (2,925 млн тонн, "мінус" 10,2%), Бразилія (2,783 млн тонн, мінус 4.9%), Іран (2,7 млн тонн, зростання на 27,7%) та Туреччина (2,605 млн тонн, менше на 17,6%).

Україна за підсумками січня перебуває на 38-й позиції зі 106 тис. тонн сталі (менше на 93,9% до грудня-2021). При цьому у листопаді-2022 країна виробила 313 тис. тонн сталі, у жовтні - 318 тис. тонн сталі, у вересні - 340 тис. тонн, серпні - 366 тис. тонн сталі, липні - 281 тис. тонн сталі, червні - 295 тис. тонн, травні - 308 тис. тонн, квітні - 281 тис. тонн, березні - 200 тис. тонн, лютому - 1,374 млн тонн, січні - 1,851 млн тонн.

Загалом у січні 2023 року виплавка сталі у світі скоротилася на 3,3% до аналогічного періоду 2022 року - до 145,252 млн тонн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у грудні минулого року знизили виробництво сталі у 16,4 раза, або на 93,9% порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 106 тис. тонн. Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками грудня виглядала так: Китай (77,890 млн тонн, зниження на 9,8% до грудня-2021), Індія (10,569 млн тонн, зростання на 0,8%), Японія (6,899 млн тонн, "мінус" 13,1%), США (6,510 млн тонн, менше на 8,3%), РФ (5,5 млн тонн, "мінус" 11,3%), Південна Корея (5,249 млн тонн, "мінус" 11,6%), Німеччина (2,693 млн тонн, "мінус" 14,6%), Іран (2,650 млн тонн, зростання на 3,3%), Туреччина (2,659 млн тонн, менше на 20%) та Бразилія (2,505 млн тонн, "мінус" 5,2%).

Загалом у грудні 2022 року виплавка сталі у світі скоротилася на 10,8% до аналогічного періоду 2021 року - до 140,695 млн тонн.

За 12 місяців 2022 року перша десятка країн-виробників сталі виглядає так: Китай (1,013 млрд тонн, зниження на 2,1%), Індія (124,720 млн тонн, зростання на 5,5%), Японія (89,235 млн тонн, зниження на 7,4%), США (80,715 млн тонн, "мінус" 5,9%), РФ (71,5 млн тонн, зниження на 7,2%), Південна Корея (65,865 млн тонн, "мінус" 6,5%), Німеччина (36,849 млн тонн, "мінус" 8,4%), Туреччина (35,134 млн тонн, падіння на 12,9%), Бразилія (33,972 млн тонн, зниження на 5,8%) та Іран (30,593 млн тонн, зростання на 8%).

Україна за підсумками 12 місяців 2022 року знаходилася на 23 місці з виплавкою 6,263 млн тонн сталі ("мінус" 70,7%).

Загалом за 2022 рік 64 країни виробили 1 млрд 831,467 млн тонн сталі, що на 4,3% менше, ніж за 2021 рік.

