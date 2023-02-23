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АНАЛІТИКА

Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба

23:35 22.02.2023 |

Економіка

 

За січень 2023 року зовнішній товарообіг склав $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж у січні 2022 року.

Як повідомляє Митна служба України, у січні в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували - на суму $3,1 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $910 млн, Польща - $440 млн та Туреччина - $424 млн.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $464 млн, Румунії - на $285 млн, Китаю - на $284 млн.

У загальному обсязі ввезених в Україну у січні товарів 71% припадає на такі категорії:

* машини, устаткування та транспорт - $1,4 млрд;
* паливно-енергетичні товари - $1,3 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $720 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

* продовольчі товари - $2,1 млрд;
* метали та вироби з них - $258 млн;
* машини, устаткування та транспорт - $245 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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