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Китайське прислів'я
Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба
23:35 22.02.2023 |
За січень 2023 року зовнішній товарообіг склав $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж у січні 2022 року.
Як повідомляє Митна служба України, у січні в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували - на суму $3,1 млрд.
При цьому оподаткований імпорт склав $4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $910 млн, Польща - $440 млн та Туреччина - $424 млн.
Експортували з України найбільше до Польщі - на $464 млн, Румунії - на $285 млн, Китаю - на $284 млн.
У загальному обсязі ввезених в Україну у січні товарів 71% припадає на такі категорії:
* машини, устаткування та транспорт - $1,4 млрд;
* паливно-енергетичні товари - $1,3 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $720 млн.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
* продовольчі товари - $2,1 млрд;
* метали та вироби з них - $258 млн;
* машини, устаткування та транспорт - $245 млн.
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