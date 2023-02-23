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АНАЛІТИКА

Програма на $15 мільярдів: G7 готова підтримати Україну для отримання коштів від МВФ – ЗМІ

 

Країни "Великої сімки" планують запропонувати визначальну підтримку Україні для отримання доступу до фінансування Міжнародного валютного фонду до кінця березня в рамках програми, вартість якої очікується на рівні понад 15 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Представники МВФ вже розпочали переговори зі США, повідомили джерела агентства. Так, міністерка фінансів США Джанет Єллен обговорювала програму кредитування з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в останні дні, а команди Мінфіну і МВФ перебувають у щоденному контакті.

Наразі МВФ та Україна працюють над багаторічним пакетом допомоги на суму до 16 млрд дол, який допоможе покрити фінансові потреби воюючої держави і стане каталізатором для додаткового міжнародного фінансування.

Очікується, що цього тижня уряди країн G7 - США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії - офіційно доручать своїм урядовцям активізувати взаємодію з МВФ та Україною для реалізації амбітної програми, кажуть співрозмовники. Схвалення з боку G7 є однією з кількох умов МВФ для завершення угоди.

Іншою умовою програми є забезпечення стабільності боргу України з боку її основних донорів і кредиторів.

План також вимагатиме зміни правил кредитування МВФ, який зазвичай не надає повноцінних кредитних програм країнам, що перебувають у військовому конфлікті.
За матеріалами: Економічна правда
 

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