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Україна цьогоріч потребує додаткових $10 мільярдів фінансування – Марченко
22:27 22.02.2023 |
Україна потребує додаткових 10 мільярдів доларів фінансування, щоб покрити потреби бюджету в 2023 році та почати відновлення економіки.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко телеканалу CNN, передає Укрінформ.
20 лютого у Києві Марченко провів зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яку назвав дуже продуктивною.
За його словами, «зараз ми бачимо, що наші відносини досить стабільні, ми рухаємося в напрямку повноцінної програми з МВФ».
Марченко додав, що Україна «готова виконати всі вимоги та умови, щоб мати можливість рухатися далі по програмі».
За його словами, це включатиме необхідні заходи для стабілізації макроекономічної ситуації та створення середовища для фіскальної відповідальності.
Він сказав CNN, що сторони погодилися розпочати обговорення нової програми протягом кількох тижнів.
Як повідомляв Укрінформ, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у ході зустрічі з керівництвом Національного банку України заявила, що Україна успішно виконує зобов'язання у межах Моніторингової програми й робить подальші кроки для розширення фінансування від МВФ.
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