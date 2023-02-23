Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч потребує додаткових $10 мільярдів фінансування – Марченко

22:27 22.02.2023 |

Економіка

 

Україна потребує додаткових 10 мільярдів доларів фінансування, щоб покрити потреби бюджету в 2023 році та почати відновлення економіки.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко телеканалу CNN, передає Укрінформ.

20 лютого у Києві Марченко провів зустріч із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, яку назвав дуже продуктивною.

За його словами, «зараз ми бачимо, що наші відносини досить стабільні, ми рухаємося в напрямку повноцінної програми з МВФ».

Марченко додав, що Україна «готова виконати всі вимоги та умови, щоб мати можливість рухатися далі по програмі».

За його словами, це включатиме необхідні заходи для стабілізації макроекономічної ситуації та створення середовища для фіскальної відповідальності.

Він сказав CNN, що сторони погодилися розпочати обговорення нової програми протягом кількох тижнів.

Як повідомляв Укрінформ, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у ході зустрічі з керівництвом Національного банку України заявила, що Україна успішно виконує зобов'язання у межах Моніторингової програми й робить подальші кроки для розширення фінансування від МВФ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9328
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес