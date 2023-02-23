Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 03:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Війна завдала збитків українському довкіллю на ₴1,9 трильйона
За 363 дні повномасштабної війни довкіллю України завдано збитків на 1,9 трильйона гривень.
Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час пресбрифінгу з нагоди відкриття виставки малюнків «Довкілля і війна очима дітей», передає кореспондент Укрінформу.
«За майже рік з початку повномасштабного вторгнення спільно з Державною екологічною інспекцією ми задокументували понад 2300 випадків впливу на навколишнє середовище, і вже зафіксували майже 1,9 трлн грн збитків українському довкіллю. Таких збитків не було в жодній війні та збройному конфлікті в світі. Ми все ще продовжуємо обраховувати розміри шкоди, але я переконаний, що ця цифра буде зростати через продовження бойових дій», - зазначив Стрілець.
Він зауважив, що серйозна ситуація із загрозою ядерній та радіаційній безпеці України та Європи. За 35 днів перебування Чорнобильської АЕС під російською окупацією Зона відчуження зазнала 3,2 млрд прямих збитків.
Міністр додав, що наразі під загрозою також перебуває Запорізька АЕС через зниження рівня води у Каховському водосховищі.
Внаслідок збройної агресії рф відбулися викиди парникових газів на понад 33 млн тонн. Фактично понад 23 млн т викидів парникових газів спричинені саме пожежами через війну. Більш ніж 16 млн т викидів від лісових пожеж, 2,6 млн т від пожеж на штучних об'єктах, 4 млн т від пожеж на сільськогосподарських полях та 375 тис. т від пожеж на інших природних об'єктах.
Як повідомлялося, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що росія має виплатити репарації за екоцид.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ озвучив оцінку короткострокового фіскального навантаження від українців на країни ЄС у EUR30-37 млрд
|UkraineInvest підписав із «Епіцентр К» та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн
|Імпорт товарів у січні перевищив експорт на $1,7 мільярда, – Митна служба
|Програма на $15 мільярдів: G7 готова підтримати Україну для отримання коштів від МВФ – ЗМІ
|Україна цьогоріч потребує додаткових $10 мільярдів фінансування – Марченко
|Війна завдала збитків українському довкіллю на ₴1,9 трильйона
Бізнес
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499