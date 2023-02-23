Війна завдала збитків українському довкіллю на ₴1,9 трильйона

За 363 дні повномасштабної війни довкіллю України завдано збитків на 1,9 трильйона гривень.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час пресбрифінгу з нагоди відкриття виставки малюнків «Довкілля і війна очима дітей», передає кореспондент Укрінформу.

«За майже рік з початку повномасштабного вторгнення спільно з Державною екологічною інспекцією ми задокументували понад 2300 випадків впливу на навколишнє середовище, і вже зафіксували майже 1,9 трлн грн збитків українському довкіллю. Таких збитків не було в жодній війні та збройному конфлікті в світі. Ми все ще продовжуємо обраховувати розміри шкоди, але я переконаний, що ця цифра буде зростати через продовження бойових дій», - зазначив Стрілець.

Він зауважив, що серйозна ситуація із загрозою ядерній та радіаційній безпеці України та Європи. За 35 днів перебування Чорнобильської АЕС під російською окупацією Зона відчуження зазнала 3,2 млрд прямих збитків.

Міністр додав, що наразі під загрозою також перебуває Запорізька АЕС через зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Внаслідок збройної агресії рф відбулися викиди парникових газів на понад 33 млн тонн. Фактично понад 23 млн т викидів парникових газів спричинені саме пожежами через війну. Більш ніж 16 млн т викидів від лісових пожеж, 2,6 млн т від пожеж на штучних об'єктах, 4 млн т від пожеж на сільськогосподарських полях та 375 тис. т від пожеж на інших природних об'єктах.

Як повідомлялося, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що росія має виплатити репарації за екоцид.