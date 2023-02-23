Через «Дію» з 24 лютого в автоматичному режимі зареєстрували 136 тисяч ФОПів

Українці початку повномасштабного вторгнення росії через "Дію" в автоматичному режимі зареєстрували понад 136 тисяч ФОПів, а також понад 1,7 тис. ТОВ.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Телеграмі, передає Укрінформ.

"За рік повномасштабної війни через "Дію" зареєстрували: 136+ тисяч ФОП автоматично; 4+ тисячі ТОВ, понад 1700 з них - автоматично, без участі чиновника", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві наголосили, що незважаючи на обстріли та відключення світла, українці продовжують реалізовувати ідеї та підтримувати вітчизняну економіку.

Як повідомлялось, у 2021 році Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі "Дія" послугу - автоматичну реєстрацію ФОП, а у 2022-му - ТОВ.