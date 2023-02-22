Роботодавці відновили 60% ринку праці та просуваються на схід

За рік повномасштабної війни з Росією ринок праці України відновився повністю лише на заході, частково, але впевнено, у прифронтових областях та витіснив російську мову з вакансій. Про це свідчать дані системи управління найманням Work.ua.

Через війну кількість пропозицій роботи в країні впала більш як у 15 разів - з 100 000 до 6 000 вакансій. Попит шукачів на роботу зріс уп'ятеро - на одне робоче місце претендувало понад 100 українців, а за деякими вакансіями доходило і до декількох сотень.

За даними дослідження, активне відновлення ринку праці України почалось влітку. У червні 2022 року кількість вакансій зросла з 21 226 до 35 509 - на 67%, як порівняти з травнем, і досягла піку вже в жовтні - 56 719 вакансій. Ракетні обстріли критичної інфраструктури, що зумовили вимкнення електроенергії, суттєво вплинули на бізнес і призупинили зростання до кінця 2022 року.

Новий рекорд зафіксовано у січні 2023 року та побито в лютому - понад 60 000 вакансій, що становить 60% від довоєнного рівня. Зазначимо, що відновлення відбувається непропорційно і залежить від регіону.

За рік повномасштабної війни кількість відгуків шукачів на одну вакансію впала вчетверо. Роботу знайти стало простіше, проте ринок праці все ще належить роботодавцю.

"Справжньою перемогою на ринку праці можна вважати українізацію. Сьогодні роботодавці розміщують 90% вакансій українською мовою. Хоч зараз це виглядає звично, нагадаємо, що 8 років тому ситуація була зворотною - 16% вакансій українською і 80% російською", - йдеться в дослідженні.