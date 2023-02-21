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Споживчі настроїв українців у січні трохи погіршилися – дослідження
17:54 21.02.2023 |
За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у січні 2022 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,1 пункти та становить 83,8 п. Зменшилися індекси очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року та п'яти років. Зросли індекси поточного особистого матеріального становища та очікуваних змін матеріального становища, а також індекс доцільності робити великі закупки.
У січні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 83,8 п., що на 0,1 п. нижче за показник грудня 2022 року.
Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 46,4, що на 5,4 п. вище за рівень цього показника у грудні. Складові цього індексу зазнали таких змін:
- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 41,5, що на 6,1 п. вище за показник у грудні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зріс на 4,8 п. та встановився на позначці 51,3 п.
Індекс економічних очікувань (ІЕО) у січні зменшився на 3,7 п. та складає 108,8 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 97,5 п., що на 5 п. вище за рівень цього показника у грудні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 6,4 п. та складає 89,3 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 9,7 п. порівняно з минулим місяцем та складає 139,5 п.
У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 0,7 п. та складає 129,3 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 3,6 п. та складає 178,1 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців незначно погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 0,2 п. та складає 147,9 п.
«Індекс споживчих настроїв не змінився за останній місяць. Спостерігається покращення оцінки поточного становища на фоні тенденції до зниження економічних очікувань. При цьому різниця між цими двома показниками все надзвичайно велика з початку повномасштабного вторгнення.» - коментують аналітики Info Sapiens.
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